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  • 81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

'de nüfus belli metropoller ve büyükşehirlerde yoğunlaşmış durumda. Peki herkes kütüğündeki memlekette yani aslen nereliyse orada yaşasaydı ne olurdu? Türkiye'de hangi ilden insanların sayısı daha fazla? Bakın eğer Türkiye'de hepimiz memleketimizde yaşasaydık şehirlerin nüfusları nasıl değişecekti.

Giriş Tarihi: 10.05.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 06:50
81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

'de herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu? İşte şaşırtan sonuçlar...

81 ilin gerçek nüfusu! Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kaynak: TÜİK

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