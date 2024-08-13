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Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:49

82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusu pek çok ilin nüfusundan daha fazla. Toplam 81 ilin bulunduğu ülkemizde 922 de ilçe bulunuyor. Ancak bir ilçenin il olabilmesi için tek kriter nüfusu değil. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriteri dikkate alınıyor. Peki, 82 il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste…

82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarında ise pek çok ilin nüfusundan fazla kişi yaşıyor. Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacakları merak konusu oluyor. TÜİK verilerine göre bir ilçenin il olabilmesi için; 'nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşulları ve merkez ilçesine uzaklığı' gibi pek çok kriter bulunuyor. İşte il olmaya aday o ilçeler…

82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Yüksekova, Hakkari

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82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Kahta, Adıyaman

82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Edremit, Balıkesir

82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Polatlı, Ankara

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