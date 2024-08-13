Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:49
82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…
Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusu pek çok ilin nüfusundan daha fazla. Toplam 81 ilin bulunduğu ülkemizde 922 de ilçe bulunuyor. Ancak bir ilçenin il olabilmesi için tek kriter nüfusu değil. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriteri dikkate alınıyor. Peki, 82 il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday ilçeler güncel liste…