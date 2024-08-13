82. il olmaya aday ilçeler! Güncel liste açıklandı: İşte il olmaya aday o ilçeler…

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarında ise pek çok ilin nüfusundan fazla kişi yaşıyor. Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacakları merak konusu oluyor. TÜİK verilerine göre bir ilçenin il olabilmesi için; 'nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşulları ve merkez ilçesine uzaklığı' gibi pek çok kriter bulunuyor. İşte il olmaya aday o ilçeler…