82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

İl olmaya aday ilçeler listesi açıklandı. Türkiye'de 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler arasında bazılarının nüfusu pek çok şehirden fazla. Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacakları merak konusu oluyor. İşte il olmaya aday ilçeler...