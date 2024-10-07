Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
13:57
82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...
81 ilin bulunduğu Türkiye'de toplamda 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerde ise pek çok şehrin nüfusundan daha fazla kişi yaşıyor. Hal böyleyken, bu ilçelerin il olma ihtimalleri üzerinde de duruluyor. Her ne kadar nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olsa da il olmak için yalnız başına yeterli değil. Peki, Türkiye'de 82. il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday ilçeler...