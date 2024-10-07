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Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:57

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

81 ilin bulunduğu Türkiye'de toplamda 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerde ise pek çok şehrin nüfusundan daha fazla kişi yaşıyor. Hal böyleyken, bu ilçelerin il olma ihtimalleri üzerinde de duruluyor. Her ne kadar nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olsa da il olmak için yalnız başına yeterli değil. Peki, Türkiye'de 82. il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday ilçeler...

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

İl olmaya aday ilçeler listesi açıklandı. Türkiye'de 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler arasında bazılarının nüfusu pek çok şehirden fazla. Hal böyleyken bu ilçelerin il olup olmayacakları merak konusu oluyor. İşte il olmaya aday ilçeler...

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

İşte "konuşan haritalar" aracılığıyla hazırlanan il olmaya yakın ilçeler listesi

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82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER GÜNCEL LİSTE

"Konuşan haritalar" aracılığıyla hazırlanan il olmaya aday ilçeler listesi şu şekilde:

LÜLEBURGAZ

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

ÇERKEZKÖY

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? Güncel listeyi duyurdular: İşte il olmaya aday ilçeler...

SİLİVRİ

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