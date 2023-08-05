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Haberler Yaşam 82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler
Giriş Tarihi: 05.08.2023 17:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 17:45

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 ilçe var. Bir ilçenin il olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi çeşitli özellikler bir arada değendirilerek il olmaya aday ilçeler belirleniyor. Peki Türkiye'de hangi ilçe 82. il olmaya aday? O liste belli oldu! İşte il olmaya aday ilçeler...

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergenin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte o liste...

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Yüksekova, Hakkari

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82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Kahta, Adıyaman

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Edremit, Balıkesir

82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Polatlı, Ankara

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