82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler

Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergenin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Peki hangi ilçeler il olmaya aday? İşte o liste...