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82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler
Giriş Tarihi: 05.08.2023 17:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
17:45
82. il olmaya aday ilçeler hangileri? O liste belli oldu: İşte il olmaya yakın ilçeler
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. 81 ile bağlı 922 ilçe var. Bir ilçenin il olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi çeşitli özellikler bir arada değendirilerek il olmaya aday ilçeler belirleniyor. Peki Türkiye'de hangi ilçe 82. il olmaya aday? O liste belli oldu! İşte il olmaya aday ilçeler...