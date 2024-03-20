82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: "En büyük gücüm..."

"AKILLI İLAÇLA TEDAVİYE YANIT ALDIM"

Aylanç Topuz, "Son evre kanser olduğumu öğrenince, yaşım 80'i geçtiği için kemoterapiyi kaldırabilir miyim diye çocuklarım çok endişelendi. İyileşmeyi en çok evlatlarım ve torunlarım üzülmesin diye istedim."