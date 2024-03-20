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Haberler Yaşam 82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: "En büyük gücüm..."
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:44

82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: "En büyük gücüm..."

İzmir'de yaşayan 82 yaşındaki Aylanç Topuz, 2 yıl önce unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dördüncü evre kanser olduğunu tesadüfen öğrenen Topuz, çocuklarıyla el ele vererek kanseri yendi. Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Hastamız ilk geldiğinde hem yaşı hem de son evre beyin metastazı nedeniyle çok umutsuzdu ama ailesi üzülmesin diye çok güçlü durdu ve uyum gösterdiği tedavisine yanıt aldı" dedi.

82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: En büyük gücüm...

Bundan 2 yıl önce unutkanlık şikayeti için doktora başvuran İzmirli Aylanç Topuz'a kanser teşhisi kondu. Yapılan tetkiklerde akciğer kanserinin beyne sıçradığı ve son evrede olduğu söylenen 82 yaşındaki hastanın ve ailesinin dünyası başına yıkıldı.

82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: En büyük gücüm...

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova'ya başvuran hastaya, genetik mutasyon analizleri yapıldı.

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82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: En büyük gücüm...

Tetkikler sonucu akıllı ilaç tedavisi için uygun bulunan Topuz, 2 yıl boyunca düzenli olarak akıllı ilaç aldı ve son kontrolünde tedaviye tam yanıt aldığını öğrenince çok mutlu oldu.

82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: En büyük gücüm...

"AKILLI İLAÇLA TEDAVİYE YANIT ALDIM"
Aylanç Topuz, "Son evre kanser olduğumu öğrenince, yaşım 80'i geçtiği için kemoterapiyi kaldırabilir miyim diye çocuklarım çok endişelendi. İyileşmeyi en çok evlatlarım ve torunlarım üzülmesin diye istedim."

82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: En büyük gücüm...

"Moralimi yüksek tuttum, tedavimi hiç aksatmadım. Çocuklarım bana çok iyi baktı, beslenmeme özen gösterdiler. Çok şükür, kemoterapiye gerek kalmadı, akıllı ilaçla tedaviye yanıt aldım" diye konuştu.

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