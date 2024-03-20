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82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: "En büyük gücüm..."
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:44
82 yaşında son evre akciğer kanserini yendi! Sırrını açıkladı: "En büyük gücüm..."
İzmir'de yaşayan 82 yaşındaki Aylanç Topuz, 2 yıl önce unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dördüncü evre kanser olduğunu tesadüfen öğrenen Topuz, çocuklarıyla el ele vererek kanseri yendi. Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Hastamız ilk geldiğinde hem yaşı hem de son evre beyin metastazı nedeniyle çok umutsuzdu ama ailesi üzülmesin diye çok güçlü durdu ve uyum gösterdiği tedavisine yanıt aldı" dedi.