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84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
16:48
84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler
Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), kira meselesi yüzünden tartıştığı iki kişi tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Vücudu kanlar içinde kalan Parlatır, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganların tutuklandığı öğrenildi.