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Haberler Yaşam 84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 16:48

84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), kira meselesi yüzünden tartıştığı iki kişi tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Vücudu kanlar içinde kalan Parlatır, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganların tutuklandığı öğrenildi.

TOLGA YANIK
84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

Konya'da bir vakfın başkanlığını yapan 84 yaşındaki Ali Parlatır, kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kiracılar tarafından trafikte önü kesilip, öldüresiye dövüldü. Beyzbol sopasıyla darp edilen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine sığınırken, saldırganlar gözaltına alındı.

84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, iddiaya göre vakfa ait bir işyerinin kiracıları arasında kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadı.

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84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

BEYZBOL SOPASIYLA ÖLDÜRESİYE DAYAK!

Tartışma üzerine aracına binen Partalır, vakfa gitmek üzere yola çıktı. 2 şüpheli merkez Meram ilçesi Hatip Caddesine geldiklerinde Parlatır'ın aracına çarparak durdurdu.

84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

Yaşlı adamı aracından indiren şüpheliler beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Şüpheliler Parlatır'ın kendisinden geçmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir süre sonra kendisine gelen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine gidip yardım istedi.

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