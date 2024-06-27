84 yaşındaki vakıf başkanına kira dayağı! Arabayla önünü kesip beyzbol sopasıyla dövdüler

Konya'da bir vakfın başkanlığını yapan 84 yaşındaki Ali Parlatır, kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kiracılar tarafından trafikte önü kesilip, öldüresiye dövüldü. Beyzbol sopasıyla darp edilen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine sığınırken, saldırganlar gözaltına alındı.

