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Haberler Yaşam 85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:50

85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

Manisa'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alındı. Tolga K. ifadesini ise kan dondurdu: Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca...

Mehmet Ali ERBAŞ
85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

Tüyler ürperten olay, Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiğinde cinayetle karşılaştı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Eskici'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Eskici'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

YAŞLI KADININ KOMŞUSU EVLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Ulviye Eskici, Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, mahalle sakinleri ve Eskici'nin yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

Polis ekipleri olaydan sonra cinayetle ilgili olarak komşular Tolga Keskin (33) ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU
Gözaltındaki şüpheli Tolga Keskin'in emniyette verdiği ifadesi kan dondurdu. Tolga Keskin ifadesinde, "Tefeciye borcum vardı. Eşim kapıda bekledi.

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