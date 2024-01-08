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85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:50
85 yaşındaki kadının boğazını kesti! Katil komşudan korkunç ifade: Bağırmaya başlayınca…
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 85 yaşındaki Ulviye Eskici'nin katili komşusu Tolga Keskin çıktı. Olayla ilgili Tolga Keskin ile eşi M.K. gözaltına alındı. Tolga K. ifadesini ise kan dondurdu: Zorla bilezikleri almaya çalıştım. Bağırmaya başlayınca...