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86 model hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Bursalı Soydan Usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. 'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi. Peki bunu nasıl başarıdı? Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 07:52
86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

İlginç haberin adresi ! Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi.

86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Bakın Demir bunu nasıl yaptı!

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86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

"Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.

86 model Tofaş Kartal hayaliydi! Bursalı usta 50 bin TL harcadı

Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı. Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, "Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim. 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım.

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