Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:43

89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…

Elazığ'da 89 yaşındaki Hasan Katırcı, 8 yıl önce evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 93 yaşındaki eşi Güllü Katırcı, yıllarca eşinin dönüşünü beklerken hayata gözlerini kapadı. Çiftin kızları Arefe Yavuz yetkililere çağrı yaptı: Ne olur babamı bulun!

İHA
89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2016 tarihinde Elazığ'ın merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Daha sonra minibüsle köye geri gelen ve köy camisinin yakınlarında inen Katırcı eve dönmedi.

89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…

Ailesi, akşama kadar Katırcı'dan haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte günlerce arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…

Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Bu süre zarfında eşinin yolunu maniler söyleyerek bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı'nın da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden korkarak yataktan düştüğü ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…

Babasının kaybolmasının üzerinden 8 yıl geçtiğini dile getiren Arefe Yavuz, ''Babamın bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yıllarca yolunu gözleyen annem de geçen sene hayatını kaybetti. Babamdan ise hiçbir iz yok" dedi.

89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA