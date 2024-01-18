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89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:43
89 yaşındaki Hasan Katırcı 8 yıldır kayıp! Kızından yürek yakan çağrı: Annem onun yolunu gözlerken…
Elazığ'da 89 yaşındaki Hasan Katırcı, 8 yıl önce evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 93 yaşındaki eşi Güllü Katırcı, yıllarca eşinin dönüşünü beklerken hayata gözlerini kapadı. Çiftin kızları Arefe Yavuz yetkililere çağrı yaptı: Ne olur babamı bulun!