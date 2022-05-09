9 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto hangi günler çekiliyor? Milli Piyango bilet sorgula

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı! Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans işbirliğinde düzenlenen MPİ Sayısal Loto sonuç ekranı ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Sayısal Loto 9 Mayıs 2022 çekiliş sonuçları için saatler kaldı. Böylece sayısal loto oynayan vatandaşlar arasında büyük ikramiyeyi kim kazanacak belli olacak. Peki, sayısal loto ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…