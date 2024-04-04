9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda Meclis'in gündeminde yer alması beklenen yarı paketinde geri sayım sürüyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok konu başlığı, 4-4 ceza indirimi ve genel af gibi yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek?