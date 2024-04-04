Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
07:39
9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek?
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, gözler 9. Yargı Paketi maddelerine ve içeriğine çevrildi. Bu kapsamda Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yarı paketine dair son gelişmeler sabah.com.tr aracılığıyla okuyucuyla buluşuyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?