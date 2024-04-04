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Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:39

9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, gözler 9. Yargı Paketi maddelerine ve içeriğine çevrildi. Bu kapsamda Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yarı paketine dair son gelişmeler sabah.com.tr aracılığıyla okuyucuyla buluşuyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda Meclis'in gündeminde yer alması beklenen yarı paketinde geri sayım sürüyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok konu başlığı, 4-4 ceza indirimi ve genel af gibi yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten geçecek?

9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

SOYADI DÜZENLEMESİ YAPILACAK;

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

HAKİM VE SAVCILARIN TERFİ SİSTEMİ GÜNCELLENECEK;

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

9. Yargı Paketi 2024 | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten geçecek?

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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