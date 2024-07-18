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9. YARGI PAKETİ 4-4 CEZA İNDİRİMİ (18 TEMMUZ 2024) || Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:08
9. YARGI PAKETİ 4-4 CEZA İNDİRİMİ (18 TEMMUZ 2024) || Bakan Tunç açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle birlikte gündemde! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı. Bu noktada birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri!