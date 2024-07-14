9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi hakkındaki açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, konu hakkında gözler Meclis'e çevrildi. İçeriğinde ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli konu başlıklarının yer aldığı 9. Yargı paketinde genel af var mı sorusu gündeme geldi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi ile genel af var mı? İşte, son gelişmeler!