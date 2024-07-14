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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 22:32

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yargı paketi kapsamında genel af çıkacak mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi hakkındaki açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, konu hakkında gözler Meclis'e çevrildi. İçeriğinde ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli konu başlıklarının yer aldığı 9. Yargı paketinde genel af var mı sorusu gündeme geldi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi ile genel af var mı? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti. Buna göre;

3 Temmuz'da Meclis'e sunulan 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

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9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifte birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerden biri kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde...

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Soyadı düzenlemesi yapılacak
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
  • İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
  • Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
  • Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
  • Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.
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