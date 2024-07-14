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9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 2024 || 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
22:32
9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yargı paketi kapsamında genel af çıkacak mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?