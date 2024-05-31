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9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te! Yargı Paketinde genel af gelişmeleri
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:15
9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te! Yargı Paketinde genel af gelişmeleri
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yeni yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!