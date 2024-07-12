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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (12 TEMMUZ 2024) | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 07:32

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (12 TEMMUZ 2024) | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

9. yargı paketi genel af, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gibi birçok madde ile birlikte gündemde. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok maddeyi bünyesinde barındıran yeni yargı paketi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 12 TEMMUZ 2024 | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. 9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, birçok vatandaş ve hukukçunun gündeminde yer alıyor. Kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemelerin yapılması gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Konu hakkında teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, ayrıntılar.

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 12 TEMMUZ 2024 | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

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9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 12 TEMMUZ 2024 | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti. Buna göre;

3 Temmuz'da Meclis'e sunulan 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 12 TEMMUZ 2024 | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifte birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerden biri kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde...

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 12 TEMMUZ 2024 | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi?

KADINLARA SOYADI DÜZENLEMESİ

"Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla, kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik bir düzenleme teklif ediyoruz." diyen Güler, "Ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia edilen üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi, belirli kurallara bağlı olarak kanun teklifimizde yer alıyor." şeklinde konuştu.

Güler'in açıklamasından satır başları şöyle:

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