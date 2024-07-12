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9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (12 TEMMUZ 2024) | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
07:32
9. yargı paketi genel af, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gibi birçok madde ile birlikte gündemde. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok maddeyi bünyesinde barındıran yeni yargı paketi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.