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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024:"Gözler Meclis’te!" 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği çıktı mı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:59
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024:"Gözler Meclis’te!" 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği çıktı mı?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi'nin Meclis sürecinin başladığını duyurdu. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar