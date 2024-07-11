9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024:"Gözler Meclis’te!" 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi içeriği çıktı mı?

9. Yargı Paketi son gelişmeler takip edilirken maddeleri ve içeriği sorgulanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketini açıkladı. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağının duyurulmasının ardından soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik, genel af gibi birçok konu araştırılmaya başladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?