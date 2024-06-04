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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (4 Haziran) || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:58
9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine toplantısında gündeme gelmesi beklenen yargı paketi ile af çıkacak mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?