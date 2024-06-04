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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (4 Haziran) || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:58

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (4 Haziran) || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine toplantısında gündeme gelmesi beklenen yargı paketi ile af çıkacak mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 4 Haziran || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 4 Haziran || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.
Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 4 Haziran || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?

İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var."

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 4 Haziran || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

İşte o maddeler;

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 4 Haziran || Genel af, ceza indirimi… 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

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