Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (5 TEMMUZ 2024) | 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:44
9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçeriğinde birçok alanda değişiklik ve yeniliğin olduğu yeni yargı paketi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan yargı paketi için ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.