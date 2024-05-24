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9. YARGI PAKETİ GENEL AF GELİŞMELERİ! 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkıyor, içeriği neler, af var mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
17:39
9. YARGI PAKETİ GENEL AF GELİŞMELERİ! 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkıyor, içeriği neler, af var mı?
60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi gündemde yerini alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, son durum nedir?