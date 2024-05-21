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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 20:13

9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi gündemde yerini alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, son durum nedir?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

8. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.

9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE GÜNDEMDE || 2024 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

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