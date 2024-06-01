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9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE SON DAKİKA | 9. Yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman Meclis'ten geçecek?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
07:53
9. YARGI PAKETİ GENEL AF İLE SON DAKİKA | 9. Yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman Meclis'ten geçecek?
9. Yargı Paketi genel af ile son dakika gelişmeleri araştırılıyor.. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yargı alanında önemli gelişmelerin hayata geçirileceği belirtilen paket, genel af, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor. Mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından "9.yargı paketi genel af var mı" merak ediliyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar