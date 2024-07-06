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9. YARGI PAKETİ GÜNCEL SON DURUM 2024 || Meclis'e geldi! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:58
9. YARGI PAKETİ GÜNCEL SON DURUM 2024 || Meclis'e geldi! 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman çıkacak?
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son dakika açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Tunç, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?