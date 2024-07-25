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9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI (25 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi'nde var mı, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
05:55
9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI (25 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi'nde var mı, maddeleri neler?
9. yargı paketi gündemde. TBMM adalet komisyonunda kabul gören yargı paketi için Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Birçok önemli konu başlığına yer veren pakette denetimli serbestlik, 4-4 ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi önem arz eden maddeler yer alıyor. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, Resmi gazete'de yayımlandı mı? İşte, Bakan Tunç duyurdu!