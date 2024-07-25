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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI (25 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi'nde var mı, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 05:55

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI (25 TEMMUZ 2024) | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi'nde var mı, maddeleri neler?

9. yargı paketi gündemde. TBMM adalet komisyonunda kabul gören yargı paketi için Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Birçok önemli konu başlığına yer veren pakette denetimli serbestlik, 4-4 ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi önem arz eden maddeler yer alıyor. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, Resmi gazete'de yayımlandı mı? İşte, Bakan Tunç duyurdu!

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 25 TEMMUZ 2024 | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi’nde var mı, maddeleri neler?

Bakan Tunç'un açıklamaları doğrultusunda 9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemde. TBMM komisyonunda Kabul gören yasa için Resmi Gazete adımı bekleniyor. Bu kapsamda ise 9. Yargı paketi maddeleri ve içeriği neler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki,4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi'nde var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 25 TEMMUZ 2024 | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi’nde var mı, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 25 TEMMUZ 2024 | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi’nde var mı, maddeleri neler?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 25 TEMMUZ 2024 | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi’nde var mı, maddeleri neler?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI 25 TEMMUZ 2024 | Bakan Tunç duyurdu! 4-4 Ceza indirimi 9, yargı paketi’nde var mı, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

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