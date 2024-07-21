9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

9. yargı paketi maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor. Birçok önemli konu başlığıyla gündeme gelen paketin içeriğinde vatandaşları yakından ilgilendiren birçok konu başlığı yer alıyor. 9. Yargı Paketi son durum hakkında konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?