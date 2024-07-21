Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:18

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda gündemde bulunan yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini düzenlemeleri, yargısal süreçleri hızlandırma içerdiğini belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

9. yargı paketi maddeleri ve içeriğiyle yakından takip ediliyor. Birçok önemli konu başlığıyla gündeme gelen paketin içeriğinde vatandaşları yakından ilgilendiren birçok konu başlığı yer alıyor. 9. Yargı Paketi son durum hakkında konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

"KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

SON DAKİKA