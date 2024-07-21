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9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Işıkhan açıkladı! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
14:18
9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda gündemde bulunan yeni yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini düzenlemeleri, yargısal süreçleri hızlandırma içerdiğini belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?