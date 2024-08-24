Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
21:26
9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?
9. yargı paketi genel af ve ceza indirimi gibi önemli maddeler ile gündemdeydi. Meclisin tatil olması ile birlikte yargı paketine dair ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda ise vatandaşlar Bakan Tunç'un açıklamalarını takip ediyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar..