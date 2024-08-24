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Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:26

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. yargı paketi genel af ve ceza indirimi gibi önemli maddeler ile gündemdeydi. Meclisin tatil olması ile birlikte yargı paketine dair ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda ise vatandaşlar Bakan Tunç'un açıklamalarını takip ediyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar..

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. yargı paketi gündemi kamuoyunda! İçeriğinde ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok maddeye yer veren paketin ayrıntıları belli olurken Resmi gazete adımı bekleniyor. Bu kapsamda ise yargı paketinin maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: GENEL KURULDA BEKLENİYOR!

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi genel kurul sürecini bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diyerek Meclis adımını kamuoyu ile paylaştı.

Meclis arası ardından yeni yargı paketi görüşülmeye devam edecek.

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9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

YENİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ GÜNDEMİ | Bakan Tunç açıklamaları takip ediliyor! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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