Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:33

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları ile 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri takip ediliyor. Bakan Tunç içerisinde cezaların caydırıcılığına ve cezasızlık algısının yok edilmesine, sporda şiddete yönelik yeni önlemlere dair detayların yer aldığı 9. Yargı Paketi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etmişti. Peki, 9. yargı Paketinde son durum nedir, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Bakan Tunç yeni yargı paketine dair şu ifadelere yer vermişti, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ CANLI TAKİP: Yeni Yargı Paketinde infaz düzenlemesi, genel af var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Yeni pakette, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler bulunuyor. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor. Ceza indirimine dair düzenleme olup olmadığı konusunda detay bulunmuyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak

SON DAKİKA