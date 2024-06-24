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9. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: Casusluk, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:12
9. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: Casusluk, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı, ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi içeriği son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Adalet Bakanlığı ve Yılmaz Tunç'un yakın takibinde olan çalışmada cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yer alacak. Başkan Erdoğan'ın da aktardığı üzere hali hazırda gündemde olan yargı paketi denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, genel af, arabuluculuk gibi pek çok konu başlığı ile araştırılıyor. Maddeler arasında casusluk suçunu işleyenlere, öğretmenlik mesleğine yönelik çalışmalar bekleniyor. Peki; 9. Yargı Paketi taslağı açıklandı mı, Meclis'e geldi mi, af var mı? İşte, son durum...