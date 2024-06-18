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9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son durum 2024: Yabancı ülke ve istihbarat suçu! 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
09:35
9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son durum 2024: Yabancı ülke ve istihbarat suçu! 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. AK Parti tarafından hazırlıkları sürdürülen çalışma Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç tarafından yakın mercek altında. Yabancı ülke ve istihbarat örgütlerine yönelik suç işleyenlere dair bir çalışmanın da olduğu düzenleme için denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi, mükerrer suçlar, öğretmenlere yönelik çalışmalar ve daha birçok konu başlığı araştırılıyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...