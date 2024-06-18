9. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son durum 2024: Yabancı ülke ve istihbarat suçu! 9. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi içeriği son durum gelişmeleri ile sorgulanıyor. Bir süredir Meclis'e gelmesi beklenen çalışmada Bakan Tunç'un açıklamaları takip ediliyordu. Casusluk üzerinde bir çalışmanın yer alacağı kapsamda hükümlüleri ilgilendiren hangi düzenlemelere gidileceği merak konusu. Oldukça detaylı hazırlanan taslak metin TBMM'ye sunulacak. Peki; 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak?