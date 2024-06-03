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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:49

9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi maddeleri 2024 Adalet Bakanlığı çalışmaları doğrultusunda Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile takip ediliyor. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu üzerinden araştırılan yargı paketinde af var mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında. Yargıda düzenlemeler arasında hangi çalışmaların olduğu merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var, genel af yer alıyor mu? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri gündemden düşmüyor. Pakette yer alan düzenlemelerle ilgili araştırmalar hız kesmezken kadınların soyadı hakkıyla ilgili çalışmalardan sporda şiddete yönelik konularla ilgili konular yakın mercek altında. Hükümlüler ve çevreleri tarafından en çok araştırılanlar arasında ise genel af son dakika haberleri var ancak konuyla ilgili Bakan Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

9. Yargı Paketi içeriğinde yer alacak çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde detayları aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

İçerik ve kapsam noktasında açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024

Yeni yargı paketinin kesinleşmeyen ancak beklenen maddeleri şöyle:

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
  • Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.

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