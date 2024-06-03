9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri gündemden düşmüyor. Pakette yer alan düzenlemelerle ilgili araştırmalar hız kesmezken kadınların soyadı hakkıyla ilgili çalışmalardan sporda şiddete yönelik konularla ilgili konular yakın mercek altında. Hükümlüler ve çevreleri tarafından en çok araştırılanlar arasında ise genel af son dakika haberleri var ancak konuyla ilgili Bakan Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?