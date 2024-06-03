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9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:49
9. YARGI PAKETİ GENEL AF HABERLERİ2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi maddeleri 2024 Adalet Bakanlığı çalışmaları doğrultusunda Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile takip ediliyor. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu üzerinden araştırılan yargı paketinde af var mı sorusu da en çok araştırılanlar arasında. Yargıda düzenlemeler arasında hangi çalışmaların olduğu merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var, genel af yer alıyor mu? İşte, detaylar...