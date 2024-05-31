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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
13:02
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yeni yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!