Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
12:50
9. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği 2024 | Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, son açıklamalar...
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte kamuoyunun gündeminde. İçeriğinde birçok önemli maddenin yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda içeriğinde yer alan birçok madde dikkat çekerken, İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki değişiklikler, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısı gibi konu başlıkları mercek altına alındı. Peki, Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…