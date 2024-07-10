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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ TAKİP EKRANI || 4-4, genel af, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:43
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıkları ele alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paket TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni paket ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'te görüşülüyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…