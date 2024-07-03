Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
23:34
9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,gene af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar