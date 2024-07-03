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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 23:34

9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,gene af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi son gelişmeler takip edilirken maddeleri ve içeriği sorgulanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketini açıkladı. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağının duyurulmasının ardından soy adı düzenlemesi, hâkim ve savcılar kanunu, ceza süreleri, denetimli serbestlik, genel af gibi birçok konu araştırılmaya başladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler kamuoyuyla paylaştığı ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve arkadaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?

"Kanun Teklifi; Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içermektedir. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLÜYOR 2024: 4-4,genel af, denetimli serbestlik…”9. Yargı paketi maddeleri Meclis’ten geçti mi?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?
Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

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