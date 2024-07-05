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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:40

9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçeriğinde birçok alanda değişiklik ve yeniliğin olduğu yeni yargı paketi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan yargı paketi için ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.

9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

9. yargı paketi genel af, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gibi birçok madde ile birlikte yakından takip ediliyor. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok maddeyi bünyesinde barındıran yeni yargı paketi Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

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9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti. Buna göre;

3 Temmuz'da Meclis'e sunulan 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Teklifte birçok başlıkta çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerden biri kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde...

9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?

KADINLARA SOYADI DÜZENLEMESİ

"Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla, kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik bir düzenleme teklif ediyoruz." diyen Güler, "Ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia edilen üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi, belirli kurallara bağlı olarak kanun teklifimizde yer alıyor." şeklinde konuştu.

Güler'in açıklamasından satır başları şöyle:

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