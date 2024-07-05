Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ MECLİSTE! 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:40
9. Yargı Paketi gelişmeleri gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçeriğinde birçok alanda değişiklik ve yeniliğin olduğu yeni yargı paketi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis'e sunulan yargı paketi için ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte 9. Yargı Paketi'nde son durum.