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9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te! Yargı Paketinde son durum
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
15:59
9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Gözler Meclis'te! Yargı Paketinde son durum
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Konu hakkında Bakan Tunç'tan açıklamalar geldi. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yeni yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!