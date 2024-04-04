Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:48
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak aktarılan konu hakkında detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktarmıştı. İçeriğinde 4-4 ceza indirimi ve infaz düzenlemesi gibi konu başlıklarının yer aldığı paket için "9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son durum!