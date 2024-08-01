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Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:04

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Son olarak TBMM gündeminde gelen ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi maddeleri Meclis arası ardından sorgulanmaya başladı. 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası gibi pek çok düzenlemenin konuşulduğu çalışmada son adım atılıyor. Konuyla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları takip edilirken Meclis'in ne zaman açılacağı da merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi içeriği nedir, af var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

9. Yargı Paketi içeriği, taslağı ve maddeleri tek tek araştırılıyor. Meclis gündeminde gelen yeni pakette hangi düzenlemelerin yer alacağı merak konusu. TBMM tatile girerken görüşülen düzenlemenin son durumu da takip edilmeye başladı. Konuyla ilgili gözler Bakan Tunç'ta. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi Genel Kurul sürecini tamamlarsa Resmi Gazete'de beklenecek. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika 2024 Ağustos gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 AĞUSTOS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tun aktardığı üzere incelikli hazırlanan 9. Yargı Paketi Meclis'e gelmişti. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi henüz Meclis sürecini tamamlamadı.

TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Sürecin tamamlanması için aranın bitmesi beklenecek.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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