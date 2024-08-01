Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:04
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 1 AĞUSTOS 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi içeriği nedir, çıktı mı?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Son olarak TBMM gündeminde gelen ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi maddeleri Meclis arası ardından sorgulanmaya başladı. 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası gibi pek çok düzenlemenin konuşulduğu çalışmada son adım atılıyor. Konuyla ilgili Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları takip edilirken Meclis'in ne zaman açılacağı da merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi içeriği nedir, af var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum...