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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:30

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve son durum gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, genel af, casusluk gibi konu başlıkları ile araştırılan çalışmada bu konu başlıklarından hangilerinin yer alacağı merak ediliyor. Hayvanlara yönelik şiddet düzenlemesi, öğretmenlere yönelik çalışma da araştırılanlar arasında. Peki, yargı paketinde neler var, Meclis'e geldi mi? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika 2024 temmuz haberleri...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek yargıda düzenlemeler cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyecek. Önceki pakette yer almayan çalışmalar yeni düzenlemede Meclis gündeminde bekleniyor. İşte beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri 2024...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!

Cezasısızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlenen 9. Yargı Paketi Meclis gündeminde. TBMM arası ertelenirken düzenlemenin çıkış tarihine odaklanıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair soruları yanıtladı.

"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"

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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

CASUSLUKTAN CEZAYA YÖNELİK DÜZENLEME

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok.

Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Bakan Yılmaz Tunç'un taslak metin üzerinde çalışmanın sürdüğünü söylediği 9. Yargı Paketi içeriğinde yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

Casusluk faaliyetleri üzerine teklifin yanı sıra Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması da konuşulanlar arasında.

İşte içeriğe yönelik Bakan Tunç açıklaması:

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

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