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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:30
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM 2024: Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi içeriğinde neler var?
9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve son durum gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediyor. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, genel af, casusluk gibi konu başlıkları ile araştırılan çalışmada bu konu başlıklarından hangilerinin yer alacağı merak ediliyor. Hayvanlara yönelik şiddet düzenlemesi, öğretmenlere yönelik çalışma da araştırılanlar arasında. Peki, yargı paketinde neler var, Meclis'e geldi mi? İşte, 9. Yargı Paketi son dakika 2024 temmuz haberleri...