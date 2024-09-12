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Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:03

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Meclis arası nedeniyle Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra görüşme aşamasında kalan çalışmada denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu gündeme geliyor. Özellikle hükümlü ve ailelerinin takip ettiği yeni pakette genel af olmayacağı da daha önce Bakan Yılmaz Tunç tarafından bildirilmişti. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, son durum nedir, ne zaman çıkacak? İşte, o gelişmeler...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak pek çok madde bulunacak. Kadınlara soybağı davası hakkından trafikten men edilen araçların satışına kadar birçok düzenleme daha önce paylaşılmıştı. Meclis adımı ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek çalışma için geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkar?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: EKİM AYI BEKLENİYOR!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi Meclis sürecini tamamlamayı bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında şu sözleri kaydetti:

"Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair trafikten men edilen araçların satışı, kaınlara soybağı davası hakkı gibi birçok düzenlemeden bahsetti.

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