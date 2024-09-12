9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında yargıda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak pek çok madde bulunacak. Kadınlara soybağı davası hakkından trafikten men edilen araçların satışına kadar birçok düzenleme daha önce paylaşılmıştı. Meclis adımı ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek çalışma için geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkar?