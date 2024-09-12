Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:03
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Meclis arası nedeniyle Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra görüşme aşamasında kalan çalışmada denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu gündeme geliyor. Özellikle hükümlü ve ailelerinin takip ettiği yeni pakette genel af olmayacağı da daha önce Bakan Yılmaz Tunç tarafından bildirilmişti. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, son durum nedir, ne zaman çıkacak? İşte, o gelişmeler...