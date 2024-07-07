Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:52
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu çalışmada son adım atılıyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi konu başlıklarının araştırıldığı yargı paketinde neler var merak ediliyor. Casusluk üzerine düzenleme, kadınların soyadı çalışmasına yönelik maddelerin yer aldığı bilinen pakette genel af var mı sorusu arama geçmişlerinde. Peki; Meclis'te yerini alan 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...