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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:52

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu çalışmada son adım atılıyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi konu başlıklarının araştırıldığı yargı paketinde neler var merak ediliyor. Casusluk üzerine düzenleme, kadınların soyadı çalışmasına yönelik maddelerin yer aldığı bilinen pakette genel af var mı sorusu arama geçmişlerinde. Peki; Meclis'te yerini alan 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğinde neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak gibi sorular takip ediliyor. Meclis gündeminde yerini alan çalışmada cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarında. İşte, 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi içeriği hakkında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bilgi verdi.

Kadınların iki soyadını birlikte kullanabilme hakkından vakıfların vergi muafiyetine yönelik çalışmaya kadar pek çok düzenlemenin yer aldığı 38 maddelik yargı paketinde neler var gündemde!

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: TBMM’ye sunuldu! 9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve taslağı ne zaman çıkacak?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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