Haberler
Yaşam
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:01
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin ayrıntıları netleşiyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında son olarak Bakan Tunç'tan yeni açıklamalar geldi. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'e geliyor. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…