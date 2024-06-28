Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:01

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paketinin ayrıntıları netleşiyor. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket hakkında son olarak Bakan Tunç'tan yeni açıklamalar geldi. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'e geliyor. Peki; 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı. 38 maddeden oluşan yeni yargı paketinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi çeşitli maddeler pakette yer alacak. 9. yargı Paketi maddeleri ve içeriği gündemde. Düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Gözler meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.

Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI: 9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Adalet Bakanı Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

Soyadı düzenlemesi yapılacak.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

SON DAKİKA