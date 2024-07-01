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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:12
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri
Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan çalışmaların yer aldığı 9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları gündeme gelirken hükümlü ve aileleri de genel af var mı sorusuna yanıt arıyor. İçeriğe yönelik açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemedeki detayları paylaşıyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, son durum ne, Meclis'e geldi mi? İşte, gelişmeler...