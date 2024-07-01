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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:12

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan çalışmaların yer aldığı 9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları gündeme gelirken hükümlü ve aileleri de genel af var mı sorusuna yanıt arıyor. İçeriğe yönelik açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemedeki detayları paylaşıyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, son durum ne, Meclis'e geldi mi? İşte, gelişmeler...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, taslağı ve Meclis tarihi gibi araştırmalar hız kesmiyor. Bakan Tunç'un yakın takibindeki çalışmada hangi düzenlemelerin yer alacağı merak konusu. Casusluk üzerine bir maddenin yer alacağı çalışma TBMM onayından geçecek ve Resmi Gazete ile netlik kazanacak. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika haberleri Temmuz 2024...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!

8. Yargı Paketi ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adalet Bakanlığı, önceki pakette yer almayan ve cezasızlık algısına yönelik çalışmaları barındıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair soruları yanıtlarken Meclis sürecine yeşil ışık yaktı:

"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

CASUSLUK MADDESİ ÜZERİNE

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok.

Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Bakan Yılmaz Tunç'un taslak metin üzerinde çalışmanın sürdüğünü söylediği 9. Yargı Paketi içeriğinde yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

Casusluk faaliyetleri üzerine teklifin yanı sıra Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması da konuşulanlar arasında.

İşte içeriğe yönelik Bakan Tunç açıklaması:

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 4-4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi... Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

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