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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:57
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ: 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriğiyle gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi'nin Meclis süreci devam ediyor. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik,genel af, 4-4 ceza indirimi ve birçok kanunda değişiklik vatandaşlar tarafından bekleniyor. Birçok kanunda değişiklik bekleyen vatandaşlar "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramaları gündemde. Meclis'in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? Genel af var mı? İşte detaylar