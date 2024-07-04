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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (4 Temmuz 2024) || Teklif Meclis’te! 9. Yargı Paketi maddeleri neler? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
06:53
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son dakika açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Tunç, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek?