9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA (4 Temmuz 2024) || Teklif Meclis’te! 9. Yargı Paketi maddeleri neler? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi…

Yargıda birçok yeni düzenlemeyi içeren 9. Yargı Paketi'nin kapsamı belli oldu. 9. Yargı Paketi düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tarih, birçok vatandaş ve hukukçunun gündeminde yer alıyor. Kadınların soyadı kullanımına ilişkin madde ve birçok başlıkta çeşitli düzenlemelerin yapılması gibi konu başlıkları yakından takip ediliyor. Konu hakkında teklif TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? İşte, ayrıntılar.