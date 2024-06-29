9. YARGI PAKETİ SON DURUM (29 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.