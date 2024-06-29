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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DURUM (29 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 08:43

9. YARGI PAKETİ SON DURUM (29 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 29 Haziran 2024 || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 29 Haziran 2024 || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulması beklenen 9. Yargı Paketiyle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir suç ihdas edilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek haftalarda Meclis Başkanlığına sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

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9. YARGI PAKETİ SON DURUM 29 Haziran 2024 || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 29 Haziran 2024 || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

Ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 29 Haziran 2024 || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınav ile açık öğretim kurumları sınavlarına sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

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