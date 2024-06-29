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9. YARGI PAKETİ SON DURUM (29 Haziran 2024) || 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Genel af, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
08:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!