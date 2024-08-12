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Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:19

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile birlikte kamuoyunun gündeminde. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda 9. Yargı paketi Resmi Gazete adımları ile birlikte yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 39 maddelik 9. Yargı paketi için son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girmişti. Bu kapsamda yeni yargı paketinin ne zaman çıkacağı yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı paketi onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. Yargı paketinden de bahseden Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi'nin Ekim ayına kaldığını belirterek, "Ekim ayında ilk işlerden biri olacak. 9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz." dedi.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Soyadı düzenlemesi yapılacak
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
  • İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
  • Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
  • Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
  • Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

Genel af 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Ancak 8. yargı paketi çalışmalarında konuşan Bakan Yılmaz Tunç, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını aktarmıştı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.
Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

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