Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
10:19
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile birlikte kamuoyunun gündeminde. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Bu kapsamda 9. Yargı paketi Resmi Gazete adımları ile birlikte yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 39 maddelik 9. Yargı paketi için son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?