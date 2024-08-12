9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA | Bakan Tunç’un açıklamaları ile 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile birlikte yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girmişti. Bu kapsamda yeni yargı paketinin ne zaman çıkacağı yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı paketi onaylandı mı, ne zaman çıkacak?