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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:00

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Başkan Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri kamuoyu bilgisine sundu. Kanun teklifinde öğretmenlikle ilgili yeni düzenlemelerde yer buldu. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları ile 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri takip ediliyor. 9. Yargı Paketi bu hafta Meclis'e sunulacak. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık." demişti. Kanun teklifinde ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak. Peki, 9. yargı Paketinde son durum nedir, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?
Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Casusluk faaliyetleri ile etkin mücadele için Türk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenecek.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM
4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır" diye konuştu.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER!
Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de haftaya TBMM Başkanlığına sunulacak.
Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenler, atama öncesinde belirlenen sürelerde Akademide eğitim alacak, başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Teklifte öğretmenlere şiddette cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme de bulunacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

YENİ CASUSLUK DÜZENLEMESİ
Teklifle, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'de yeni suç ihdas edilecek.
TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne madde eklenecek. Bu madde, kanunun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.
Buna göre, söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilebilecek.
Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.
Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

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