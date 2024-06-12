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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
08:00
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DURUMU || Öğretmenlere düzenleme... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Yeni yargı paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. Başkan Erdoğan paketin Meclis'e geldiğini ve yeni düzenlemeleri kamuoyu bilgisine sundu. Kanun teklifinde öğretmenlikle ilgili yeni düzenlemelerde yer buldu. Mahkum ve mahkum yakınları genel af var mı yok mu sorusu için Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarına odak kesilmiş durumda. Gözler yeni yargı düzenlemesi için TBMM'den gelecek haberde. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?