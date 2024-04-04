Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (16 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 06:02

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ (16 TEMMUZ 2024) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paket denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıkları ele alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni paket TBMM Başkanlığına sunuldu. 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni paket ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe girecek olan 9. yargı paketi Meclis'te görüşülüyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 16 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Maddeleri ve içeriği ile bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden yeni yargı paketi casusluk düzenlemesi, hükümlülerin eğitim hakkına dair çalışma, soyadı düzenlemesi gibi pek çok maddeyi içeriyor. Düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarih merak edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 16 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

9. YARGI PAKETİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA!
TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Teklifin, 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Yüksel, teklifte, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlendirilmesi konularında düzenlemeler bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da çeşitli değişiklikler yapılacağını ifade eden Yüksel, komisyonda teklifle ilgili tüm milletvekillerinin ve katılımcıların görüşlerini alacaklarını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 16 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi içeriğine dair şu bilgileri verdi:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir'

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 16 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ GELİŞMELERİ 16 TEMMUZ 2024 || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddelerinde neler var?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

SON DAKİKA