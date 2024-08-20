Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:08

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddelik 9. Yargı Paketi, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası başlıkları ile araştırılıyor. 9. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek, son durum ne soruları gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile yakından takip ediliyor. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Bu gelişmenin ardından Meclis gündeminde yer alan yargı paketinin son durumu araştırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı? İşte, 9. Yargı Paketi son durum takip ekranı ve tüm detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis'in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.

9. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024 AĞUSTOS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tun aktardığı üzere incelikli hazırlanan 9. Yargı Paketi Meclis'e gelmişti. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketi henüz Meclis sürecini tamamlamadı.

TBMM 30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile girdi. Sürecin tamamlanması için aranın bitmesi beklenecek.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar birçok başlıkta değişiklik yer alıyor.

Teklifte tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi yer alıyor. Düzenlemeye göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilecek.

Teklifle, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk kurumunda yanlızca hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecek. Arabuculuk için sınav şartı kaldırılacak. Beş yıl kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecek.

Teklifle İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışta teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her halde 1000 Türk lirasından az olamayacak.

Düzenlemelerin Ekim ayından sonra yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, maddeleri neler?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketinde içerik şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
SON DAKİKA