Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:08
9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ || 4/4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler?
Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 39 maddelik 9. Yargı Paketi, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, soy bağı davası başlıkları ile araştırılıyor. 9. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek, son durum ne soruları gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi ve genel af var mı?