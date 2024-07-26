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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:18
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile araştırılıyor. Denetimli serbestlik, 4 4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi başlıkları ile gündemi meşgul eden yeni yargı paketi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeleri yakından takip eden vatandaşlar "9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması geldi. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, 4-4 ceza indirimi ve genel af var mı? İşte son durum bilgisi…